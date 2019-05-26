Бывший главный тренер Монако Тьерри Анри является одним из претендентов на пост наставника испанского клуба Бетис. Руководство севильского клуба ведет поиски нового главного тренера после того, как в отставку ушел Кике Сетьен.

Бывший главный тренер "Монако" Тьерри Анри является одним из претендентов на пост наставника испанского клуба "Бетис". Руководство севильского клуба ведет поиски нового главного тренера после того, как в отставку ушел Кике Сетьен.Изначально боссы "Бетиса" планировали пригласить на вакантный тренерский мостик Рафаэля Бенитеса, который на данный момент трудится в английском "Ньюкасле". Однако, как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Mirror, тот отказался от работы в клубе из Севильи. Специалист имеет более выгодные предложения.После отказа Бенитеса, внимание руководства "Бетиса" переключилось на француза Тьерри Анри, последним местом которого был французский "Монако". С ним готовы вступить в переговоры о совместном сотрудничестве.В минувшем сезоне "Бетис" завершил свои выступления на десятой строчке турнирной таблицы Примеры. В заключительном туре севильцы на выезде обыграли мадридский "Реал" (2:0).