Определился второй участник Главного финала НБА. Им стал Торонто Рэпторз, обыгравший в финале Восточной конференции Милоуки Бакс. Счет серии 4:2.

Определился второй участник Главного финала НБА. Им стал "Торонто Рэпторз", обыгравший в финале Восточной конференции "Милоуки Бакс". Счет серии 4:2.В шестом матче серии "Торонто" на своей площадке нанес поражение "Милуоки" со счетом 100:94. Счет серии стал 4:2 в пользу канадского клуба. "Динозавры" впервые в истории вышли в Главный финал.Соперником "Рэпторз" в борьбе за Золотую корзину будет "Голден Стэйт Уорриорз", выигравший два последних чемпионата. "Воины" пятый год подряд выиграли Западную конференцию и стали участниками финальной серии.