В финале чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Канады и Финляндии. Это стало известно, после того как наша команда проиграла финнам 0:1, а канадцы с результатом 5:1 победила сборную Чехии 5:1.

В финале чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Канады и Финляндии. Это стало известно, после того как наша команда проиграла финнам 0:1, а канадцы с результатом 5:1 победила сборную Чехии 5:1.Главный тренер канадцев Ален Виньо не был удивлен победе сборной Финляндии над российской командой. "Меня не удивило, что сборная России не вышла в финал. Здесь все решается в одном матче, и может произойти что угодно. Я смотрел эту встречу. У обоих соперников были хорошие моменты, но сильнее оказались финны. Финал будет для нас тяжелым. Сборная Финляндия – единственная команда, которой мы здесь проиграли" , — приводит слова Алена Виньо "Спорт-Экспресс".Комментируя победу своей команды над чехами, канадский тренер отметил, что большое значение сыграл быстрый гол. Также Виньо выделил в своей команде вратаря Мэтта Мюррея, выручившего во многих сложных ситуациях.