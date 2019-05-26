Турецкая Республика нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе. Это делается для того, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска САР при поддержке России.

Турецкая Республика нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе. Это делается для того, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска САР при поддержке России. Такое заявление делает Reuters, ссылаясь на источники в повстанческих группировках и на высокопоставленных представителей сирийской оппозиции.Как уточняется, данное решение было принято Анкарой после неудачной попытки убедить Москву прекратить эскалацию с целью остановки потока беженцев в Сирийскую Арабскую Республику. Собеседник агентства заявил, что Турция хочет сохранить свое влияние в северо-западной части САР, а также усилить свое присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения о зоне деэскалации с Россией.В феврале текущего года президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара помогает предотвратить нападения боевиков на российскую военную базу Хмеймим в Сирии, сообщает ТАСС. Ранее представители Министерства иностранных дел РФ отмечали, что Москва не позволит оставить "заповедники терроризма" на месте зон деэскалации в Сирии.