Дмитрий Пригожин высказался о конфликте со знаменитым отцом. По его мнению, Иосиф Пригожин сам не хочет общаться с ним и дочерью Данаей.

Дмитрий Пригожинвысказался о конфликте со знаменитым отцом. По его мнению, Иосиф Пригожин самне хочет общаться с ним и дочерью Данаей.Сын набросился с резкой критикой на продюсерав соцсети. По мнению Дмитрия Пригожина, его отец сам разжигает конфликт и нехочет общаться с детьми, которые просят помощи у него помощи.Молодой человек опубликовал гневный пост, в котором осудил ИосифаПригожина. "Сколько уже можно пиариться? "Детине хотят общаться", а нас кто-нибудь спросил? У тебя у самого нет желанияобщаться, лишь бы нас обидеть. Так-то это удобная позиция: дети плохие, мужбывшей жены лишил, накрутил, запугал, к батарее приковал", – цитируетпубликацию ДмитрияСын продюсера добавил, что у него есть свояголова на плечах. "А а ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе", – сообщил он.По словам наследника Иосифа Пригожина,он изо всех сил старается пробиться в жизни, а отец лишь вставляет палки вколеса. Дмитрий жалеет, что в начале этого года обратился к продюсеру запомощью. Он считает, что ему только на руку, что сын испытывает трудности.Сам же непонимает, за что заслужил такие слова сына. По его мнению, это комментарии егобывшей жены, матери Дмитрия. "После неудачного шантажа очередная попытка меняочернить. Не хочу в этом участвовать", – отреагировал на гневный пост сынапродюсер.Напомним, ранее все же удалось найти общий язык сдочерью Данаей. Однако с Дмитрием у них наладить отношения пока не получается.