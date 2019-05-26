Сотрудники МЧС обнаружили тела еще двух туристов, которые пропали в горах Хакасии в ноябре 2018 года.

Сотрудники МЧС обнаружили тела еще двух туристов, которые пропали в горах Хакасии в ноябре 2018 года. Такая информация появилась на сайте СУСК региона.Ранее СМИ сообщали, что 24 мая спасатели нашли тело одного из четырех пропавших туристов.Как уточняется на сайте СУСК, 25 мая в результате продолжающейся поисковой операции в том же районе местности были найдены тела еще двух пропавших туристов.Осенью 2018 года в поселке Приисковый пропали четверо туристов на снегоходах, трое – жители Красноярского края, еще одна женщина – из Саяногорска (Хакасия). Утром 24 ноября они выехали на трех снегоходах в район урочища Левая Сарала и Панфиловское Орджоникидзевского района, с тех пор их никто не видел.Спустя несколько дней сотрудники МЧС нашли три снегохода и временное убежище, в котором укрывались туристы, сообщает РИА Новости. Самих людей в убежище не было. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В связи с непогодой поиски было решено приостановить до весны.