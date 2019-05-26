В деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края при пожаре погибли трое малолетних детей и один мужчина.

В деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края при пожаре погибли трое малолетних детей и один мужчина.Как уточняется, пожар вспыхнул в частном четырехквартирном доме рано утром в воскресенье, 26 мая. Общая площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Пожару был присвоен первый ранг, передает РИА Новости. В борьбе с огнем принимали участие 10 человек и четыре единицы спецтехники.К настоящему времени пожар ликвидирован. Правоохранители выясняют причины случившегося.