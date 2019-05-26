Во
время премии RU.TV 25 мая приятельница модели, певица Ханна сделала заявление.
Она оговорилась о том, что возлюбленная Тимати Анастасия Решетова может быть
беременна.
Во
время премии RU.TV 25 мая приятельница модели, певица Ханна сделала заявление.
Она оговорилась о том, что возлюбленная Тимати Анастасия Решетова может быть
беременна.
Исполнительница
сказала, что отдаст коляску 23-летней модели. "Наша детская коляска сначала
была у Нюши, потом у Вики Лопыревой, а теперь перейдет Насте Решетовой", –
цитирует Ханну Telegram-канал "Только никому".
Также возможную беременность модели
прокомментировала экс-избранница Тимати Алена Шишкова. Она отметила, что будет рада, если у ее дочери Алисы
появится брат или сестра. "Дети – это счастье.
Алиса – очень коммуникабельный ребенок, тем более это будет ее сводный братик
или сестренка, она будет относиться очень тепло к этому ребенку", – рассказала модель.
Позже Шишкова заявила,
что вовсе не подтверждала
беременность . "Я реально не знаю, в положении она или нет.
Суть в том, что меня спросили, как я к этому отнесусь. Я сказала, если это
правда, то хорошо", – цитирует модель Peopletolk.
Что касается
самих Тимати и , то они официальных заявлений пока не давали.
Однако поклонники давно подозревают, что девушка беременна, потому что она
перестала публиковать в соцсети фото в полный рост. Некоторые особенно
внимательные фолловеры заметили на снимках округлившийся живот модели.