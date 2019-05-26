Во время премии RU.TV 25 мая приятельница модели, певица Ханна сделала заявление. Она оговорилась о том, что возлюбленная Тимати Анастасия Решетова может быть беременна.

Вовремя премии RU.TV 25 мая приятельница модели, певица Ханна сделала заявление.Она оговорилась о том, что возлюбленная Тимати Анастасия Решетова может бытьбеременна.Исполнительницасказала, что отдаст коляску 23-летней модели. "Наша детская коляска сначалабыла у Нюши, потом у Вики Лопыревой, а теперь перейдет Насте Решетовой", –цитирует Ханну Telegram-канал "Только никому".Также возможную беременность моделипрокомментировала экс-избранница Тимати Алена Шишкова. Она отметила, что будет рада, если у ее дочери Алисыпоявится брат или сестра. "Дети – это счастье.Алиса – очень коммуникабельный ребенок, тем более это будет ее сводный братикили сестренка, она будет относиться очень тепло к этому ребенку", – рассказала модель.Позже Шишкова заявила,что вовсе не подтверждалабеременность . "Я реально не знаю, в положении она или нет.Суть в том, что меня спросили, как я к этому отнесусь. Я сказала, если этоправда, то хорошо", – цитирует модель Peopletolk.Что касаетсясамих Тимати и , то они официальных заявлений пока не давали.Однако поклонники давно подозревают, что девушка беременна, потому что онаперестала публиковать в соцсети фото в полный рост. Некоторые особенновнимательные фолловеры заметили на снимках округлившийся живот модели.