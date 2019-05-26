В Тихом океане приблизительно в 11 километрах от побережья префектуры Тиба к востоку от Токио столкнулись два японских грузовых судна.

В Тихом океане приблизительно в 11 километрах от побережья префектуры Тиба к востоку от Токио столкнулись два японских грузовых судна. О происшествии сообщает телеканал NHK.Как уточняется, в результате столкновения одно судно затонуло. Четыре члена экипажа из пяти, находившихся в момент аварии на борту, пропали без вести. Капитана спасли, его жизни ничего не угрожает.Суда столкнулись ночью в условиях плохой видимости из-за тумана, передает ТАСС. Судно, которое в итоге затонуло, перевозило порядка 1,6 тысячи тонн стали и направлялось в город Осака, расположенный на западе Японии.В настоящее время сотрудники береговой охраны ведут поиск пропавших без вести с помощью вертолетов и катеров.