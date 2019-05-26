Артистка Екатерина Варнава разместила откровенный кадр на своей странице в Instagram. Пользователи пришли в восторг от фигуры звезды.

Артистка Екатерина Варнава разместила откровенный кадр на своей странице в Instagram. Пользователи пришли в восторг от фигуры звезды.На фотографии артистка позирует на оранжевом фоне в обуви на высоком каблуке. Звезда прикрывает обнаженное тело большой соломенной шляпой. "Солнечный круг. Небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал... Угадай, кто?", – подписала пикантный снимок Екатерина Варнава.Многие пользователи принялись расхваливать стройные ноги знаменитости. "Фото – огонь!", "Красиво и эстетично", "Ножки очень длинные", "Тело в шляпе!", "Всегда приятно читать ваш блог и смотреть ваши фото "без пафоса", "Какая вы классная!", – рассыпались в комплиментах подписчики. Один из поклонников с иронией отметил, что головной убор здесь является лишним. Сама знаменитость с удовольствием принимала восторженные отзывы.Материал дополняется.