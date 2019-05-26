Во время акции желтых жилетов в Тулузе полицейский избил корреспондента RT France Фредерика Эгуи.

Во время акции "желтых жилетов" в Тулузе полицейский избил корреспондента RT France Фредерика Эгуи.Эгуи пытался крикнуть, что он пресса, но это не помогло.Ранее в Париже пострадала корреспондента РИА Новости Виктория Иванова. От ударов дубинкой у нее случилось сотрясение мозга. Девушка подала жалобу в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции.На Елисейских полях пострадала корреспондент ВГТРК в Европе Дарья Григорова: у нее — травма ноги и отравление слезоточивым газом.В МИД РФ призвали французские власти провести тщательное расследование этого инцидента, так как подобное насилие недопустимо, передает РИА Новости