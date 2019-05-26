Сотрудник ГИБДД попал в больницу в тяжелом состоянии после попытки утихомирить двух пьяных посетителей кафе в Ленинградской области, где страж порядка вместе с супругой отмечал День химика. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения на 45-летнего Николая Малинина.

Сотрудник ГИБДД попал в больницу в тяжелом состоянии после попытки утихомирить двух пьяных посетителей кафе в Ленинградской области, где страж порядка вместе с супругой отмечал День химика. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения на 45-летнего Николая Малинина.Конфликт произошел около половины четвертого утра 26 мая в кафе "Марсель" на Кировском проспекте в Волхове. Двух подвыпивших мужчин — 43-летнего Сергея В. и 37-летнего Шахина М. — выставили из заведения, но те попытались вернуться. На штурм они пошли, вооружившись ножом и дробовиком, из которого и начали палить по запертой двери.Свой гнев злоумышленники обрушили на вмешавшегося в ситуацию Малинина. На кадрах видно, как находившийся не при исполнении сотрудник ДПС получил удар ножом в живот при входе в кафе, после чего разбирательство продолжилось за его пределами. Тяжело раненого полицейского обнаружили через несколько минут у проходной завода "Фосагро", расположенной неподалеку, к тому моменту его обидчиков и след простыл. Стража порядка госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации, уточняет 47news.Правоохранители уже обнаружили автомобили, на которых скрылись злоумышленники, но сами они пока не задержаны.