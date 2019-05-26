Российский композитор редко делится подробностями личной жизни. Однако иногда Дмитрий Маликов все же делает исключение для поклонников. Фотографии наследников артиста появились в социальных сетях.

Российский композитор редко делится подробностями личной жизни. Однако иногда Дмитрий Маликов все же делает исключение для поклонников. Фотографии наследников артиста появились в социальных сетях.Накануне композитор разместил на своей странице в Instagram фотографию дочери Стефании и сына Марка. В кадре девушка держит малыша на руках. "Одна уже большая, а другой еще маленький...", – написал Дмитрий Маликов.Большинство пользователей пришли в восторг от семейного кадра и пожелали счастья семье артиста. "Ой, какой хорошенький карапуз", "Чудесные дети. Вы очень счастливый человек, Дмитрий", "Пускай будут здоровы и счастливы всегда!", – написали комментаторы. Один из пользователей продолжил фразу композитора. "Одна уже большая, а другой еще маленький... А я все такой же молодой...", – отметил он.Но среди положительных отзывов нашелся и негативный. Подписчик поинтересовался в комментариях, кто является настоящей матерью маленького наследника. "Чей это ребенок?", – спросил пользователей. Сам решил проигнорировать бестактный вопрос.Напомним, что артист воспитывает вместе с женой Еленой Изаксон троих детей: дочерей Ольгу и Стефанию и сына Марка. Мальчик появился на свет в январе прошлого года. Супругам подарила малыша суррогатная мать.