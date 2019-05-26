В Алжире для участия в выборах президента никто из кандидатов не подал документы в установленный срок. Выборы назначены на 4 июля. Отсутствие кандидатов может автоматически означать перенос голосования.

В Алжире для участия в выборах президента никто из кандидатов не подал документы в установленный срок. Выборы назначены на 4 июля. Отсутствие кандидатов может автоматически означать перенос голосования. Об этом сообщает алжирское издание "Аль-Хабар".Как уточняется, срок подачи документов завершился в субботу, 25 мая.Более 70 потенциальных кандидатов запросили формы для регистрации и сбора подписей, передает РИА Новости. При этом Конституционный совет Алжира, который отвечает за регистрацию кандидатов, так и не сообщил о приеме документов от желающих участвовать в борьбе за кресло президента страны.Уже более трех месяцев Алжир живет в условиях политического кризиса, неопределенности политического будущего и не утихающих народных протестов.2 апреля бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика после протестов, вспыхнувших в стране против его выдвижения на пятый срок, досрочно покинул свой пост. Согласно 102 статье конституции, президент может уйти в отставку по состоянию здоровья. Бутефлике 82 года, с 1999 года он бессменно находился у власти.Временным главой Алжира на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах, которого считают близким соратником Бутефлики. Бенсалах издал указ касательно проведения новых выборов президента 4 июля.Но оппозиция в Алжире, общественные деятели и демонстранты выступают против проведения выборов президента 4 июля, поскольку не доверяют действующим властям.