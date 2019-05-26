Артист трогательно поздравил свою жену, певицу Анжелику Варум с 50-летием. Леонид Агутин написал обращение к избраннице на своей странице в Instagram.
Артист трогательно поздравил свою жену, певицу Анжелику Варум с 50-летием. Леонид Агутин написал обращение к избраннице на своей странице в Instagram.
Звездная пара в браке
уже более 20 лет. И до сих пор Леонид Агутин и Анжелика Варум питают самые
светлые чувства друг к другу.
Леонид Агутин публично поздравил свою
супругу, написав теплое послание в соцсети. Музыкант в очередной раз признался
жене в любви. По словам певца, 26 мая – большой праздник и для него самого.
Леонид Агутин считает, что судьба
подарила ему женщину, которую он, по собственному признанию, не достоин. "Уже
более 20 лет я рядом. Рядом с ней, с невероятной женщиной. С удивительным
человеком! С маленьким гением! С большим сердцем! С источником нежности и
мудрости в моей жизни… Я тебя люблю и бесконечно ценю твое доверие!" – написал Леонид
Агутин.
Такое теплое
поздравление растрогало подписчиков певца. По словам поклонниц, каждая женщина
хочет в такой момент оказаться на месте Анжелики Варум. "Услышать такие слова —
мечта каждой женщины", "Так трогательно!!! Вы огромные молодцы!", "Какие
же вы чудесные!!! Будьте счастливы сегодня и всегда", – прокомментировали публикацию подписчики.
Отметим, справлять
юбилей Анжелика Варум и пара начала еще несколько дней назад. Звездные
супруги решили повторить свадебное путешествие 20-летней давности и поехали в
Венецию, где музыкант снял клип на песню "Половина сердца".