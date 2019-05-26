Артист трогательно поздравил свою жену, певицу Анжелику Варум с 50-летием. Леонид Агутин написал обращение к избраннице на своей странице в Instagram.

Артист трогательно поздравил свою жену, певицу Анжелику Варум с 50-летием. Леонид Агутин написал обращение к избраннице на своей странице в Instagram.Звездная пара в бракеуже более 20 лет. И до сих пор Леонид Агутин и Анжелика Варум питают самыесветлые чувства друг к другу.Леонид Агутин публично поздравил своюсупругу, написав теплое послание в соцсети. Музыкант в очередной раз призналсяжене в любви. По словам певца, 26 мая – большой праздник и для него самого.Леонид Агутин считает, что судьбаподарила ему женщину, которую он, по собственному признанию, не достоин. "Ужеболее 20 лет я рядом. Рядом с ней, с невероятной женщиной. С удивительнымчеловеком! С маленьким гением! С большим сердцем! С источником нежности имудрости в моей жизни… Я тебя люблю и бесконечно ценю твое доверие!" – написал ЛеонидАгутин.Такое теплоепоздравление растрогало подписчиков певца. По словам поклонниц, каждая женщинахочет в такой момент оказаться на месте Анжелики Варум. "Услышать такие слова —мечта каждой женщины", "Так трогательно!!! Вы огромные молодцы!", "Какиеже вы чудесные!!! Будьте счастливы сегодня и всегда", – прокомментировали публикацию подписчики.Отметим, справлятьюбилей Анжелика Варум и пара начала еще несколько дней назад. Звездныесупруги решили повторить свадебное путешествие 20-летней давности и поехали вВенецию, где музыкант снял клип на песню "Половина сердца".