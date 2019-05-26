Туринский Ювентус намерен вернуть в свои ряды полузащитника английского Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поля Погба. Представители Старой синьоры готовы предложить манкунианцам двух своих игроков ради француза.

Туринский "Ювентус" намерен вернуть в свои ряды полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба. Представители "Старой синьоры" готовы предложить манкунианцам двух своих игроков ради француза.В "Ювентусе" готовы расплатиться за француза своим нападающим Пауло Дибалой и защитником Алексом Сандро. Как сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на The Daily Express, платить 120 миллионов евро, которые предлагает за француза мадридский "Реал" – один из главных претендентов на Погба, туринский клуб не состоянии, и именно с этим связывают их вариант с обменом.Напомним, что накануне Погба не раз намекал о том, что он не против сменить клуб. Его не устраивает неспособность "Манчестер Юнайтед" бороться за призовые места в английской премьер-лиге. "Юнайтед" по итогам сезона финишировал на шестом месте.