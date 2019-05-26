В одной из низших лиг чемпионата Нидерландов по футболу произошел курьезный момент с участием главного арбитра матча. В поединке между командами Харкемайсе Бойс и Хуком рефери стал автором гола, который в итоге был им засчитан.

В одной из низших лиг чемпионата Нидерландов по футболу произошел курьезный момент с участием главного арбитра матча. В поединке между командами "Харкемайсе Бойс" и "Хуком" рефери стал автором гола, который в итоге был им засчитан.Футболист гостей в одной из атак нанес удар по воротам соперника, но произошла серия рикошетов, в результате которой мяч отскочил от арбитра прямиком в ворота. Он не колеблясь указал на центр поля и засчитал гол. Согласно футбольным правилам арбитры являются полноценными участниками игры и голы в таких случаях засчитывают.66. Doelpunt Hoek. De bal gaat erin via, we verzinnen het niet, scheidsrechter Paarhuis. 3-2 nu. #harhoe— Harkemase Boys (@HarkemaseBoys) 25 мая 2019 г.Тем не менее, в итоговом протоколе автором гола значится все-таки не арбитр, а футболист "Хука", коснувшийся мяча последним. Впрочем, гол судьи не помог гостям – встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Харкемайсе Бойс".