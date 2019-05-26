В социальных сетях появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский появляется на сцене на съемках юмористического шоу Лига смеха, ведущим которого он раньше был.
В социальных сетях появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский появляется на сцене на съемках юмористического шоу "Лига смеха", ведущим которого он раньше был.
В коротком видео Зеленский выбегает на сцену под музыку, приветствует зрителей после танца, передает микрофон новому ведущему шоу Евгению Кошевому, после чего целует его в голову и уходит в зал под бурные аплодисменты зрителей.
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