В социальных сетях появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский появляется на сцене на съемках юмористического шоу Лига смеха, ведущим которого он раньше был.

В социальных сетях появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский появляется на сцене на съемках юмористического шоу "Лига смеха", ведущим которого он раньше был.В коротком видео Зеленский выбегает на сцену под музыку, приветствует зрителей после танца, передает микрофон новому ведущему шоу Евгению Кошевому, после чего целует его в голову и уходит в зал под бурные аплодисменты зрителей.Посмотреть эту публикацию в InstagramАААА ПРОСТО БОМБА