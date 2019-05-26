На выборах в Верховную раду партия действующего президента Украины Владимира Зеленского имеет все шансы занять первое место. По мнению эксперта, уже спустя некоторое время сторонники главы страны разделятся на враждующие между собой группировки.

На выборах в Верховную раду партия действующего президента Украины Владимира Зеленского имеет все шансы занять первое место. По мнению эксперта, уже спустя некоторое время сторонники главы страны разделятся на враждующие между собой группировки.Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что предстоящие выборы в Верховную раду не обойдутся без скандалов и черного пиара. Владимиру Зеленскому будут противостоять оппозиционные партии, придерживающиеся прозападных и европессимистических идей. Они не смогут договориться с друг другом и потому не будут представлять серьезную опасность команде президента.По мнению эксперта, лидирующую позицию на внеочередных выборах займет партия Владимира Зеленского. Сторонники главы страны будут в первую очередь ориентироваться на широкие массы и сулить им скорейшее решение социальных и экономических проблем.Однако уже спустя год в команде украинского лидера произойдет раскол "на разные группы влияния". "Потому что всего на всех не будет хватать, команда эта мозаична, хаотична, все будут надеяться чем-то поживиться, а это не устраивает", – передает слова Руслана Бортника "ПолитНавигатор". Он добавил, что образовавшая коалиция будет представлять серьезную угрозу для действующего президента.Напомним, что во время инаугурационной речи 20 мая новый глава страны сообщил о роспуске Верховной рады. Владимир Зеленский объяснил свое решение тем, что в парламенте отсутствует правящее большинство. Выборы в Верховную раду пройдут 21 июля 2019 года.