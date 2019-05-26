Дым от горящей травы стал причиной массовой аварии в Алтайском крае, в результате которой погибла 33-летняя жительница Барнаула, а трое ее детей попали в больницу. Последствия ДТП сняли на видео.

Дым от горящей травы стал причиной массовой аварии в Алтайском крае, в результате которой погибла 33-летняя жительница Барнаула, а трое ее детей попали в больницу, сообщили в региональном управлении МВД. Последствия ДТП сняли на видео.Первыми на трассе Барнаул — Рубцовск около шести часов вечера 24 мая столкнулись четыре автомобиля, а спустя пять минут в остановившийся автомобиль врезался белый Ford. За рулем находилась Юлия Сатарова, направлявшаяся вместе с тремя детьми к родственникам. Она вышла из салона, но сквозь дым заметила двигавшуюся на высокой скорости фуру и бросилась ей навстречу, надеясь тем самым подать сигнал водителю в условиях плохой видимости на дороге.Мужчина за рулем Scania заметил женщину, но избежать столкновения ему не удалось, хотя он и успел сбросить скорость. От полученных травм Юлия Сатарова скончалась на месте, ее детей доставили в больницу с незначительными травмами.Многие очевидцы отмечают, что из-за горящей травы видимость на многих дорогах Алтайского края была крайне низкой.