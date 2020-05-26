Ни одна страна не может прожить в изоляции, все страны экспортируют товары, которые производятся в стране, и импортируют товары, которые не производятся или их недостаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Тем не менее эпидемия коронавируса существенно повлияла на мировую торговлю, разрушив цепочки поставок и подорвав международные связи, сформировавшиеся за долгое время.

Ни одна страна не может прожить в изоляции, все страны экспортируют товары, которые производятся в стране, и импортируют товары, которые не производятся или их недостаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос.Тем не менее эпидемия коронавируса существенно повлияла на мировую торговлю, разрушив цепочки поставок и подорвав международные связи, сформировавшиеся за долгое время.Пока рано подводить итоги того, как эпидемия повлияла на мировую торговлю и мировую экономику, однако уже сейчас ясно, что крупнейшие импортеры существенно пострадали из-за эпидемии.Ниже мы расскажем о 10 странах мира, которые были крупнейшими импортерами до эпидемии.10. ИндияИндия занимала 10-е место среди крупнейших импортеров в мире. По состоянию на 2018 год ее импорт достиг $514 миллиардов. Это 2,6% от всего мирового импорта. В основном страна импортировала сырую нефть, станки и электроприборы. Крупнейший торговый партнер Индии – Китай.9. Южная КореяНа 9-м месте – Южная Корея. По состоянию на 2018 год объем ее импорта составил $535 миллиардов. Она импортировала такие товары, как сырая нефть, бензин, фотооборудование и другие товары. Более 20% южнокорейского импорта шло из Китая. Япония и США также являлись крупными торговыми партнерами Южной Кореи.8. Гонконг8-ю строчку рейтинга занимал Гонконг, импорт которого в 2018 году достиг отметки $626 миллиардов. Гонконг является специальным административным районом Китая, соответственно большая часть торговли идет с материковым Китаем: более 40% товаров идут оттуда.7. НидерландыНидерланды занимали 7-ю строчку среди крупнейших импортеров мира. По состоянию на 2018 год импорт составил $644 миллиарда. Страна импортирует сырую нефть, нефтепродукты, транспортное оборудование и другие виды оборудования. Германия является крупнейшим торговым партнером Нидерландов. Помимо этого Нидерланды импортируют товары из Китая, Бельгии, Люксембурга, России и США.6. Франция6-е место занимает Франция, импорт которой по состоянию на 2018 год составил $672 миллиарда. Франция является не только одним из крупнейших импортеров, но также и одним из крупнейших экспортеров в мире. Она импортирует автомобили, сырую нефть, продукты нефтепереработки, авиационные запчасти и бензин.5. ВеликобританияЗамыкает пятерку лидеров Великобритания, импорт которой в 2018 году составил $674 миллиарда.Великобритания импортирует автомобили, сырую нефть, нефтепродукты, золото, медикаменты. Более трети товаров поставляются в Великобританию из Германии, Китая, США и Нидерландов.4. Япония4-е место занимает Япония, импорт которой в 2018 году составил $748 миллиардов. Как и Южная Корея, Япония вынуждена импортировать, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, поэтому страна импортирует сырую нефть, нефтепродукты и бензин. Четверть товаров идут из Китая и 11% — из США.3. ГерманияЗамыкает тройку лидеров Германия: по состоянию на 2018 год ее импорт составил $1,28 триллиона. Германия является мировым центром автомобилестроения. Она импортирует запчасти для автомобилей, а также нефтепродукты, медикаменты и оборудование.2. КитайНа 2-м месте расположился Китай: его импорт в 2018 году достиг $2,13 триллиона. Китай является не только вторым крупнейшим импортером, но также и одним из крупнейших экспортеров в мире. Прежде всего Китай экспортирует товары промышленного производства. Страна импортирует сырую нефть, медную руду, автомобили, золото. Крупнейшие торговые партнеры Китая – Южная Корея, Япония, США, Германия и Австралия. Отмечается, что из-за торгового конфликта между США и Китаем уровень торговли сильно снизился.1. СШАКрупнейшим импортером в 2018 году стали США — $2,61 триллиона.Всего на США приходится 13,4% мирового импорта. Однако эксперты полагают, что на импорт страны существенное негативное влияние оказала торговая война с Китаем. США импортируют автомобили, сырую нефть, электронное оборудование, а также автозапчасти.