Крупные компании, как правило, дорожат кадрами, особенно если это менеджеры, которые смогли привести компанию к высоким результатам. Однако случается и такое, что руководители крупных компаний, которые занимали управляющие должности в течение длительного времени, бывают уволены, причем зачастую со скандалами.

Крупные компании, как правило, дорожат кадрами, особенно если это менеджеры, которые смогли привести компанию к высоким результатам.Однако случается и такое, что руководители крупных компаний, которые занимали управляющие должности в течение длительного времени, бывают уволены, причем зачастую со скандалами.Бывает и такое, что из компании уходят ее основатели, что связано с громкими провалами компании, скандальным поведением самих уволенных сотрудников или происками конкурентов внутри самой компании.Ниже мы расскажем о 10 скандальных отставках глав крупных компаний.1. Карлос ГонКарлос Гон — бывший президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault — Nissan — Mitsubishi.19 ноября 2018 года японские и мировые новостные издания сообщили о том, что Карлос Гон добровольно явился в токийскую прокуратуру с повинной и был арестован. Одновременно компания Nissan Motor Co. выпустила пресс-релиз, где содержалась информация о выявленных компанией многолетних занижениях сведений о доходах, представляемых на фондовую биржу, завышении и сокрытии доходов руководства, а также использовании активов компании топ-менеджментом в личных целях. Главными виновниками нарушений были названы Карлос Гон и директор Грег Келли. Компания сообщила, что перед советом директоров будет поставлен вопрос об увольнении Гона, также были принесены извинения акционерам компании. Компания Renault 24 января 2019 года также вывела Гона из состава руководства. 8 апреля Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan.2 января 2020 года Интерпол выдал международное предписание на арест Гона.2. Мартин СорреллМартин Соррелл — британский бизнесмен и основатель WPP Plc, крупнейшей в мире рекламно-PR-группы, как по выручке, так и по количеству персонала.В апреле 2018 года компания объявила об уходе Соррела с поста руководителя компании. Причиной ухода Соррела объявили внутреннее расследование по "факту возможного недостойного личного поведения".Соррел руководил компанией более 30 лет, однако его подозревают в неправомерном использовании средств и активов компании.Сам Соррелл высказал сожаление о своем уходе, однако отметил, что это необходимо для компании. Кроме того, он отрицает все обвинения.3. Трэвис КаланикТрэвис Каланик – основатель сетевой транспортной компании Uber.В 2009 году Трэвис Каланик и Гаррет Кэмп создали Uber — мобильное приложение, позволяющее связать пассажиров с наемными водителями для получения услуг извоза. В настоящее время Uber работает в 58 странах и более чем 300 городах по всему миру.Несмотря на успех, компанию регулярно сопровождали скандалы, связанные с сексизмом, а также с жалобами водителей на низкую зарплату. Причиной для скандалов не раз становились громкие и противоречивые заявления самого Каланика.В итоге Каланик заявил о своем уходе, мотивировав его тем, что его присутствие в компании мешает ей развиваться, при этом ему по-прежнему принадлежит значительная доля в компании.4. Лесли МунвесЛесли Мунвес возглавлял американский телеканал CBS. Однако его обвинили в сексуальных домогательствах, а также в уничтожении улик и в попытках ввести следствие в заблуждение при расследовании.В отношении Мунвеса было начато внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что бывший генеральный директор телеканала совершал сексуальные домогательства как на рабочем месте, так и вне его.Кроме того, компания нашла основания, чтобы отказать бывшему генеральному директору в выплате $120 миллионов за досрочное расторжение контракта.5. Тиджан ТиамШвейцарский банк Credit Suisse оказался в центре скандала с сентября 2019 года. Именно тогда менеджер по управлению активами Икбал Хан, перешедший на работу в банк UBS, обнаружил слежку.Однако внутреннее расследование показало, что генеральный директор банка ничего о слежке не знал. Ответственным за слежку оказался операционный директор Буэ, который и был уволен в конце 2019 года.Однако Тиам подал в отставку после обнародования результатов банка за IV квартал 2019 года.6. Джон ШнаттерДжон Шнаттер занимал должность генерального директора и председателя совета директоров Papa John’s.Шнаттер ушел с должности генерального директора компании, после того как сделал ряд противоречивых заявлений о игроках Национальной футбольной лиги, преклонивших колени во время исполнения национального гимна перед началом матча.Однако позже он сделал ряд расистских заявлений, что привело к тому, что Шнаттер был вынужден извиниться и уйти в отставку с поста председателя правления компании.Шнаттера обвиняют в том, что из-за его поведения компания демонстрирует низкие показатели продаж, а также был разорван контракт с Национальной футбольной лигой.7. Хиройа КавасакиХиройа Кавасаки занимал должность СЕО компании Kobe Steel CEO, третьего по величине сталелитейщика в Японии. Кавасаки покинул пост СЕО и председателя совета директоров в марте 2018 года. Это было связано со скандалом по поводу качества продукции. Компания призналась в том, что в течение года поставляла товары с фальсифицированными характеристиками более 500 клиентам.Помимо Кавасаки свой пост покинули и другие менеджеры высшего звена, в частности руководитель подразделения меди и алюминия Акира Канеко. Также отмечалось, что в результате скандала большая часть менеджеров высшего звена временно получали урезанную зарплату.8. Адам НейманнВ 2010 году Адам Нейманн вместе со своим партнером Мигелем Маккелви создал сеть офисов для коворкинга WeWork в Нью-Йорке.Бизнес заключался в том, что компания арендовала большие коммерческие помещения, обустраивала их, создавала стильный интерьер, а затем эти помещения сдавались в аренду другим компаниям.К концу сентября 2019 года WeWork имела в общей сложности 625 площадок в 123 городах мира.WeWork считался одним из самых дорогих стартапов в мире.Однако затем стало известно, что у компании огромные убытки, так как на обустройство помещений тратилось больше денег, чем удавалось получить от аренды этих помещений.Помимо прочего выяснилось, что средства компании Адам Нейманн тратил на личные цели. Это стало поводом для скандала и для последующего ухода в отставку Неймана.Крупный инвестор – Softbank – отказался от инвестиций.9. Бригитта БоннесенБригитта Боннесен исполняла должность президента Swedbank. Однако шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью начало расследование против банка, подозревая, что он мог отмывать деньги. Поводом для такого расследования стало журналистское расследование, в рамках которого банк обвинили в отмывании денег.Несмотря на то что совет директоров банка подтвердил доверие Бригитте Боннесен, ей пришлось подать в отставку, так как, по словам руководства, на банк было оказано большое давление в связи со скандалом, разразившимся после выхода журналистского расследования.10. Деннис МюленбургКомпания Boeing оказалась в центре скандала, после того как после двух авиакатастроф было приостановлено производство самолетов Boeing 737 MAX. Это привело к снижению стоимости акций компании, а также к снижению доверия к компании со стороны инвесторов.В итоге глава компании Деннис Мюленбург подал в отставку.