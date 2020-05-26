16-летняя жительница Ижевска приговорена судом к двум годам исправительной колонии за нанесение побоев и вымогательства.

16-летняя жительница Ижевска приговорена судом к двум годам исправительной колонии за нанесение побоев и вымогательства, передает РИА Новости.В декабре 2019 года после избиения сверстниц и вымогательства денег у несовершеннолетнего девочка стала фигурантом двух уголовных дел.Дело получило широкую огласку после того, как один из участников расправы выложил видео с побоями в одной из соцсетей.По данным следствия, в октябре вместе с другими школьниками девочка избила 17-летнюю знакомую, издевалась над ней с применением электрошокера. Также следователи выяснили, что обвиняемая неоднократно вымогала у несовершеннолетнего деньги с применением насилия.Другие участники нападения в силу возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности.