В России от коронавирусной инфекции за сутки умерли 174 человека. Это антирекорд за все время пандемии. Всего скончались 3807 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб.

В России от коронавирусной инфекции за сутки умерли 174 человека. Это антирекорд за все время пандемии. Всего скончались 3807 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб.Накануне смертность резко снижалась — до 92, но до этого шесть дней этот показатель держался выше 100 и трижды обновлял максимумы. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от COVID-19.За сутки выявлено 8 915 новых случаев заболевания в 83 регионах. У 41,1 процента не было клинических проявлений болезни. Таким образом, общее число достигло 362 342 случая коронавирусной инфекции. Темп прироста составил 2,5 процента, и этот показатель продолжает снижаться. Выздоровели 131 129 пациент (12 331 за последние сутки).В Москве выявлено 2830 новых случаев COVID-19 за сутки, 76 умерших и 8033 выздоровевших. Таким образом, всего в столице заболели 169 303 человека.Коэффициент распространения инфекции не изменился по сравнению с понедельником. В России он составляет ровно 1,0, в Москве — 0,91. Всего в стране сделано более 9,1 миллиона тестов на COVID-19.Таким образом, Россия сейчас находится на третьем месте по количеству заболевших. Второе место за Бразилией (374,9 тысячи случаев), на первом месте — по-прежнему США (более 1,6 миллиона заболевших).