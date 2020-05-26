Скандал с участием фитнес-тренера Дмитрия Иванова – бывшего мужа певицы Лолиты Милявской – дошел до полиции. В некоторых СМИ спортсмен недвусмысленно намекал, что попал в реанимацию с разбитым лицом по вине адвоката Лолиты Сергея Жорина. Защитник певицы написал заявление о клевете.

Стал жертвой мести звезды шоу-бизнеса или бесславно врезался в железный контейнер на даче? Скандал с участием фитнес-тренера Дмитрия Иванова – бывшего мужа певицы Лолиты Милявской – дошел до полиции. Заявление о клевете написал столичный адвокат Сергей Жорин. В некоторых СМИ спортсмен недвусмысленно намекал, что попал в реанимацию с разбитым лицом по вине защитника Лолиты. Программа "33Live.Ru Дежурная часть" узнала детали ЧП, в котором пострадал Дмитрий Иванов.Защитник артистки Лолиты Милявской на недавно завершившемся бракоразводном процессе, адвокат Сергей Жорин, похоже, сам нуждается в защите. Съемочная группа "Дежурной части" встретилась с ним на пороге главка столичной полиции. Адвокат пришел на Петровку, 38, чтобы написать заявление на своего обидчика – экс-супруга Лолиты Дмитрия Иванова. Он сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами и через СМИ недвусмысленно намекает, что причиной госпитализации мог стать "звездный" адвокат."Иванов утверждает, что на него совершено покушение, я к этому покушению, по его мнению, имею какое-то отношение, – сказал Жорин в эфире телеканала "Россия 24". – Я обратился в органы внутренних дел в соответствии с законом, чтобы они провели проверку, вынесли процессуальное решение, опросили Иванова, выяснили, что с ним на самом деле произошло, не нарушил ли он случайно закон при тех или иных загадочных обстоятельствах. Я хотел бы, чтобы все тайное стало явным".Подробности ЧП, в котором бывший супруг Лолиты получил травмы, действительно – тайна за семью печатями. О нем пострадавший зачем-то говорит полунамеками и как будто по заранее заготовленному шаблону."Произошел несчастный случай", – говорит он. На вопрос, что конкретно случилось, Иванов отвечает: "Я не буду комментировать, потому что пока сопоставляю факты".Известно, что Иванов действительно проходил лечение в московской больнице имени Юдина. Он поступил в медучреждние с тяжелыми травмами головы, лица и грудной клетки. В распоряжении "Дежурной части" появилась фотография с больничной койки – судя по всему, она была сделана уже после основного курса лечения. Здесь у Иванова разбита губа, а под глазами большие синяки. Вот только споры о разделе имущества между бывшими супругами здесь совсем ни при чем. Выяснилось, что 16 мая фитнес-тренер попал в серьезное ДТП на своем трицикле в коттеджном поселке в Новой Москве. Последствия происшествия – разбитый трицикл и две кареты скорой помощи – тоже запечатлены на фото.По словам очевидцев, фитнес-тренер гнал на трицикле со скоростью не меньше 100 километров в час. Здесь дорога кончается. Судя по всему, Дмитрий просто не успел затормозить и влетел в припаркованный на этом месте автомобиль, а затем отлетел в кучу песка. Здесь до сих пор остались следы от недавней аварии.Журналистам удалось найти человека, который, по словам очевидцев, ехал на трицикле вместе с Ивановым. По их словам, его зовут Сергей Тырчинский. Однако он отказался общаться со съемочной группой.Все это ставит под сомнение версию Дмитрия Иванова о мести со стороны бывшей супруги. Сама Лолита Милявская, видимо, порядком устала от выходок экс-супруга."Вы меня просто по-человечески поймите, потому что это невозможно… Это уже просто смешно. И на что я буду давать комментарий, на то, что уже смешно?" – сказала певица по телефону на просьбу прокомментировать ситуацию.Артистку можно понять. Бракоразводный процесс для нее завершился, и сейчас ей явно не хочется впутываться в очередной скандал. А вот ее адвокат, похоже, готов пойти до последнего, чтобы покончить со сплетнями вокруг своего имени.