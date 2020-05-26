Артистка Инна Королева сказала пару слов о съемках седьмой части сериала Сваты. По словам звезды, в финальном сезоне ее героине выделили мало экранного времени.

Артистка Инна Королева сказала пару слов о съемках седьмойчасти сериала "Сваты". По словам звезды, в финальном сезоне ее героине выделилимало экранного времени.В популярном ситкоме Инна Королева исполняет роль Маши, дочеригероя Ивана Будько. По словам артистки, лично она на съемочную площадку сериала"Сваты" больше не вернется. Все сцены с ее участием уже сняты. "Меня там будетмало", – поделилась знаменитость.Немного Королева рассказала о личной жизни. Знаменитостьотметила, что ей уже 44 года и на данный момент она в разводе. Стершей дочери артистки совсем скоро исполнится 18 лет. Также у звезды сериала "Сваты"подрастает маленький сын. Напомним, бывшим супругом Инны Королевой был артист ПетрИващенко.Также выяснилось, что Королева родилась и до семи лет жила в Павлодаре.Какое-то время Инна и ее семья провели в Белоруссии. Когда будущей звездестукнуло 14, она попахала в Москву.Артистка сериала "Сваты" опроверглараспространенное мнение о том, что она когда-то жила в Киеве. В столице УкраиныИнна только снималась.24 Май 2020 в 8:52 PDTНапомним, седьмой сезон станет длязавершающим. По некоторым данным на экраны картина выйдет не раньше 2021 года. Киношникиуже начали работу над финалом теленовеллы. В феврале этого, 2020 года, былисняты все зимние сцены. На время карантина работа над летними эпизодами приостановлена.