В Южной Каролине собравшиеся поиграть в гольф американцы стали свидетелями куда более захватывающего поединка - на их глазах развернулась схватка между двумя крупными аллигаторами.

В Южной Каролине собравшиеся поиграть в гольф американцы стали свидетелями куда более захватывающего поединка — на их глазах развернулась схватка между двумя крупными аллигаторами.Эти кадры, по словам Мэтью Проффита, были сделаны 20 мая в Хардивилле, при этом они иллюстрируют лишь один из многочисленных раундов боя не на жизнь, а на смерть. Схватка длилась около двух часов, при этом противники и не собирались покидать поле для гольфа и не обращали ровным счетом никакого внимания на спортсменов с клюшками."Смертельный плей-офф", — так автор ролика охарактеризовал произошедшее.Аллигаторы для Хардивилла не являются редкостью, но Мэтью при знал, что впервые встретил столь агрессивно настроенных хищников на поле для гольфа.