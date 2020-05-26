Жителя Братского района поместили под стражу на время расследования уголовного дела. По версии следователей, преступник изнасиловал и убил в течение пяти месяцев двух женщин.

Жителя Братского района поместили под стражу на время расследования уголовного дела. Предполагается, что 33-летний преступник изнасиловал и убил в течение пяти месяцев двух женщин.Выйти на след убийцы помогло видео с камеры наблюдения в районе исчезновения последней его жертвы — на снятые кадры попал автомобиль преступника, ранее уже судимый за изнасилование.Подозреваемый, по версии следователей, проезжая 9 марта по городу Вихоревка, предложил подвезти до дома 52-летнюю женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.В машине мужчина стал приставать к пассажирке, получил отказ и лишил свою жертву сознания ударом по голове. Затем преступник, заехав в гараж за инструментом, отвез беспомощную женщину в безлюдное место, изнасиловал ее, после чего убил монтировкой.После задержания мужчина рассказал о своем преступлении и сообщил об убийстве еще одной женщины, совершенном в ноябре 2019 года при похожих обстоятельствах. Насильник познакомился со своей 40-летней жертвой на улице, привез ее к себе в гараж и в процессе распития алкогольных напитков изнасиловал собутыльницу против ее воли и зарезал ее. Тело преступник расчленил, вывез к реке и выбросил в воду. Машину отмыл от крови и продал.Слова задержанного оказались правдой: проданный автомобиль был найден следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска. В нем оказались следы крови женщины, пропавшей в ноябре 2019 года.В настоящее время предполагаемый убийца арестован, расследование уголовного дела продложается.