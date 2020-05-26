Российская государственная детская библиотека учредила премию Большая сказка имени Эдуарда Успенского, однако дочь писателя выступила против этого. Она публично обвинила писателя, на произведениях которого выросло несколько поколений, в жестокости, домашнем насилии и даже сектанстве.

Российская государственная детская библиотека (РГДБ) учредила премию "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского — любимого детского писателя, на произведениях которого выросло не одно поколение в нашей стране. Он ушел из жизни в августе 2018 года в возрасте 80 лет.В сообщении РГДБ отмечалось, что премия учреждается для того, чтобы поощрить авторов, которые создают литературно-художественные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к русскому языку и отечественной литературе, а также способствующие приобщению к художественному слову и литературному творчеству детей и подростков.Однако его дочь Татьяна внезапно выступила против этого, обратившись с открытым письмом к общественности, которое опубликовало издание "Собеседник".В нем, в частности, дочь Успенского написала, что человек, имя которого дают премии, "должен быть, прежде всего, добрым и нравственным", а ее отец, утверждает Татьяна, таким не был.Она также утверждает, что Эдуард Успенский был "человеком очень жестоким", "грубым", а "домашнее насилие" было его системой отношений в семье, поскольку он был еще и "сектантом".При этом для посторонних, в частности, для телевизионщиков, он устраивал "показную идиллию", когда приглашались внуки и изображалась "счастливая семья великого писателя". рассказывает Татьяна Успенская.Организаторы литературной премии "Большая сказка" на эти заявления ответили, что намерены дать ей имя Эдуарда Успенского, руководствуясь исключительно творческими заслугами и не принимая во внимание личные качества писателя, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу библиотеки.Ранее в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" появился мужчина, который утверждал, что является внебрачным сыном Эдуарда Успенского.Участницей той программы была и официальная дочь писателя Татьяна, которая рассказывала о жизни своего отца.