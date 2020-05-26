Оснащать ей планируется самые дорогие комплектации Весты.

Оснащать ей планируется самые дорогие комплектации "Весты".Медиасистемой Яндекс.Авто с 8-дюймовым экраном "Весты" планируется оснащать уже с завода. И несколько автомобилей уже оснащены данной опцией для проведения испытаний, пишет AvtoVAZ News.Сообщается, что данная опция в будущем достанется и обновленной "Весте", равно как и нынешние боковые зеркала заднего вида. При этом медиасистемы в виде планшета не ожидается, как и выхода обновленной Vesta в этом году.В апреле начались продажи самой дорогой версии Lada Xray Cross под названием Instinct. Главной "фишкой" стала медиасистема Яндекс.Авто, которую АвтоВАЗ на своих моделях использовал впервые. Устройство оснащено 8-дюймовым экраном, 4G-модемом, голосовым помощником "Алиса" и дополнено популярными сервисами - Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка и Яндекс.Заправки.Новая версия Xray Cross Instinct уже доступна для дистанционной покупки, ведь автосалоны временно приостановили работу из-за режима карантина. Цены на версию 1,8 л (122 л.с.) с механической КП составляют от 988 900 рублей, а за Xray в комбинации 1,6 л (113 л.с.) плюс вариатор CVT придется заплатить от 1 048 900 рублей.