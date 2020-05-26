Банк России прервал серию непрерывных операций по продаже валюты на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора.

Банк России прервал серию непрерывных операций по продаже валюты на внутреннем рынке, начатую 10 марта 2020 года, следует из данных на сайте регулятора.Банк России 25 мая не продавал валюту на Московской бирже. ЦБ проводит сделки с расчетами "завтра" — на следующий торговый день. В последний раз сделки проводились в пятницу: продажа валюты на Мосбирже с расчетами 22 мая составила 11,1 миллиарда руб. — на уровне предыдущих дней, сообщается на сайте регулятора.Ранее ЦБ продавал валюту на бирже на сумму 18-20 миллиардов руб. Один из рекордов по продаже валюты был поставлен 22 апреля: ЦБ увеличил продажи валюты на внутреннем рынке на 19,8% в дневном выражении до 23 миллиардов руб. с 19,2 миллиарда руб. 21 апреля.В первый день — 10 марта — регулятор продал валюту на 9,4 миллиарда руб., затем снизил продажу до 3,6-3,7 миллиарда руб., потом ЦБ увеличил продажу валюты до 5,5 миллиарда руб. в день, через неделю — до 8 миллиардов руб. в день, а потом и до 13,5 миллиарда руб.Упреждающие продажи валюты начались с 10 марта. Кроме этого, ЦБ продает валюту из ФНБ с 19 марта в рамках сделки по продаже пакета акций Сбербанка — при цене на нефть марки Urals ниже $25 за баррель. В этом случае сумма продажи валюты зависит от размера падения цены нефти.Валюту на Московской бирже продает Банк России по заявкам Минфина в рамках бюджетного правила. С 13 мая по 4 июня Минфин по бюджетному правилу планирует продать валюту на 193,1 миллиарда руб., или по 11,4 миллиарда руб.Из-за резкого падения цены нефти Минфин с 7 апреля 2020 года начал продажу валюты из ФНБ. Минфин РФ почти в 3 раза увеличит сумму продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 13 мая по 4 июня по сравнению с предыдущим периодом в апреле-мае. С 7 апреля до 12 мая Минфин заказал продажу валюты в эквиваленте 77,8 миллиарда руб., или по 3,5 миллиарда руб. в день.Минфин по бюджетному правилу через ЦБ покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета.