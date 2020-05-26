К 26 мая банки выдали в рамках госпрограммы ипотечные кредиты на 40 млрд руб. под 6,5% годовых, заявила зампред Банка России Ольга Полякова. При этом ЦБ отмечает снижение спроса на покупку квартир.

К 26 мая банки выдали в рамках госпрограммы ипотечные кредиты на 40 млрд руб. под 6,5% годовых, заявила зампред Банка России Ольга Полякова​​​. При этом ЦБ отмечает снижение спроса на покупку квартир.Правительство приняло решение о субсидировании ипотечной ставки для оживления спроса. Программа работает очень успешно, пояснила Полякова.Свою роль сыграла также программа субсидирования ставки для застройщиков, которые не останавливают строительство. Власти определяют условия для всех проектов, которые необходимо субсидировать для обеспечения жилищного строительства.Программа ипотечного кредитования под 6,5% для покупки стандартного жилья в новостройках запущена по поручению президента Владимира Путина, программа действует до 1 ноября.Ставка 6,5% действует на весь срок кредита. Максимальный размер кредита для Москвы и Санкт-Петербурга составляет 8 млн руб., для других регионов — 3 млн руб.