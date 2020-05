Испанская Барселона запустила в продажу многоразовые защитные маски с клубной символикой. Стоимость каждой составляет 18 евро, при этом их можно стирать до 40 раз

Испанская "Барселона" запустила в продажу многоразовые защитные маски с клубной символикой. Стоимость каждой составляет 18 евро, при этом их можно стирать до 40 разМаски доступны в трех вариантах дизайна, каждый из которых доступен в трех разных размерах. Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", клуб планирует расширение модельного ряда, однако это будет зависеть от спроса и общественного мнения.Show your colours wherever you are