Ночными новосибирскими COVID-тусовщиками заинтересовался глава Следственного комитета России. Александр Бастрыкин поручил коллегам из регионального управления представить отчет о проделанной работе по устранению нарушений.

Ночными новосибирскими COVID-тусовщиками заинтересовался глава Следственного комитета России. Александр Бастрыкин поручил коллегам из регионального управления представить отчет о проделанной работе по устранению нарушений.Напомним, вечеринку устроили на площади Ленина в ночь на 24 мая. В соцсетях появились записи, как люди всех возрастов танцуют без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Они лихо отплясывали под хиты Верки Сердючки, группы "Ленинград", "Руки вверх" и других. Аналогичный праздник прошел возле конного клуба "Мустанг", расположенного на улице Бугринской, 13. В ней принимали участие более 300 человек.Губернатор региона Андрей Травников поручил МВД разобраться с массовыми ночными гуляньями. Позже "Вести Новосибирск" узнали, кто организовал COVID-вечеринки. Так, например, на площади Ленина новосибирцы отмечали день рождения мини-клуба по автозвуку.Отметим, что глава Следкома ждет результатов проверок также из Московской, Тульской, Мурманской областей и Краснодарского края.