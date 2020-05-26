Губернатор Брянской области Александр Богомаз намерен баллотироваться на новый срок. В этом его поддержал президент Владимир Путин.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз намерен баллотироваться на новый срок. В этом его поддержал президент Владимир Путин.Во вторник, 26 мая, у главы государства с губернатором Брянской области состоялась встреча в формате видеоконференции. Александр Богомаз обратил внимание президента на то, что срок его полномочий истекает в сентябре. В связи с этим он попросил одобрения Владимира Путина насчет баллотирования на новый срок. Российский лидер отметил, что окончательное решение должны принять граждане, избиратели, но сам он не имеет ничего против намерения Богомаза. Кроме того, президент считает это правильным.Глава государства привел в пример работу губернатора Брянской области. По словам Владимира Путина, с начала работы Богомаза в регионе все основные позиции имеют "плюс", сообщает "Интерфакс".В апреле сообщалось, что в Брянской области был хороший старт посевной. Александр Богомаз отмечал достойные темпы работы и говорил, что регион получит не менее двух миллионов тонн зерна.Ранее губернатор области отчитался, насколько они готовы к выходу из самоизоляции.