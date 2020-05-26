Банк России оценил устойчивость банков к шокам как удовлетворительную по состоянию на 1 апреля, сообщил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

Банк России оценил устойчивость банков к шокам как удовлетворительную по состоянию на 1 апреля, сообщил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.Банк России на первом этапе провел стресс-тестирование на устойчивость к экономическим шокам 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора​."Тестирование проводилось на индивидуальной основе. И результаты этой строгой максимально приближенной к реальной действительности проверки банков на стресс-устойчивость оказались вполне удовлетворительными", — пояснил Тулин.По его словам, российские банки могут перенести шок в 2 раза сильнее, чем в кризисы 2008 и 2014 годов – до 10% убытков по кредитному портфелю. Это и потенциальные потери из-за возможного ухудшения качества кредитного портфеля, и его обесценение.Российские банки к 22 мая реструктурировали примерно 11% портфеля кредитов всех предприятий малого и среднего бизнеса.Кредитный рейтинг России устойчив к последовавшей фискальной и экономической нагрузке из-за пандемии коронавируса, заявил вице-президент, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольманн.Россия справляется с внешними и внутренними экономическими рисками, а снижение рейтинга возможно, если ситуация ухудшится сильнее прогноза."Мы могли бы увидеть негативное влияние на рейтинг России, если госбюджет и внешняя позиция значительно ухудшатся, сильнее, чем мы ожидаем", — пояснил Вольманн (цитаты "Прайм").После начала пандемии агентство изменило прогноз по ВВП РФ на 2020 год: вместо роста на 0,5% ожидается падение на 5,5%.Moody's сохраняет суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "Baa3" со "стабильным" прогнозом.По оценке Moody's, ослабление экономики страны из-за падения цены нефти и сокращения рабочих мест приведет к росту миграции внутри России в ближайшие два года. Наибольшая миграция ожидается из Башкирии, Чувашии, Нижегородской, Омской и Самарской областей.