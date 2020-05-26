В историческом центре Санкт-Петербурга обрушились балконы жилого дома. По предварительным данным никто не пострадал. Очевидец снял на видео место происшествия.

В историческом центре Санкт-Петербурга обрушились четыре балкона жилого дома, расположенного на Кирочной улице.Обломки упали на мостовую, при этом остатки балконов почти вертикально повисли вдоль строения. Аварийный участок был перекрыт. В настоящее время рабочие устраняют последствия обрушения.По информации очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.