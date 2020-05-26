В Москве за минувшие сутки 76 человек скончались от коронавируса COVID-19. У них развилась пневмония, а анализы на наличие инфекции показали положительный результат. Общее число умерших от ..

В Москве за минувшие сутки 76 человек скончались от коронавируса COVID-19. У них развилась пневмония, а анализы на наличие инфекциипоказали положительный результат.Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 2110. В оперативном штабе по коронавирусу призвали россиян соблюдать самоизоляцию и не пытаться лечиться самостоятельно при обнаружении симптомов респираторного заболевания, а вызывать врача на дом.