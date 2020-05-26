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<a href="https://33live.ru/novosti/26-05-2020-chislo-zhertv-koronavirusa-v-britanii-prevysilo-37-tysyach.html" target="_blank">Число жертв коронавируса в Британии превысило 37 тысяч</a> - Министерство здравоохранения Великобритании обнародовало новые данные о коронавирусе. Количество жертв COVID-19 увеличилось на 134 до 37 048 человек. За минувшие сутки инфекцию выявили еще у 2 004 ..