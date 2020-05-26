Число погибших из-за штормового ветра в Свердловской области возросло до четырех. Ураган валил деревья и рекламные щиты, опрокидывал остановки, срывал крыши с домов.

Число погибших из-за штормового ветра в Свердловской области возросло до четырех.В Екатеринбурге ветер повалил кран на строительной площадке. В результате погиб крановщик. Еще одного мужчину ударило железными воротами. В Арамили умер мужчина, на которого упала оторвавшаяся со здания кровля. В Полевском женщину убило упавшей веткой тополя.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры, будут установлены должностные лица, ответственные за своевременное проведение работ по благоустройству территории и безопасность насаждений.Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. Ураган валил деревья и рекламные щиты, опрокидывал остановки, срывал крыши с домов. Также непогода обрушилась на Курганскую и Тюменскую область и Пермский край.