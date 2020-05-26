Московские врачи вылечили от коронавируса более 61 тысячи человек, за сутки число вылечившихся от COVID-19 достигло 8033 пациентов. Это рекордное количество. Такие данные сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Московские врачи вылечили от коронавируса более 61 тысячи человек, за сутки число вылечившихся от COVID-19 достигло 8033 пациентов. Это рекордное количество. Такие данные сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. ""Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", — сказала она.Кроме того, она сообщила, что исследователи Центра диагностики и телемедицины столичного Депздрава сформировали самую крупную в мире базу базу компьютерных томограмм. База насчитывает более тысячи снимков, которые хранятся в обезличенном виде. По словам Раковой, ресурс для диагностики коронавирус был собран в московских КТ-центрах. На основе этих снимков можно обучать искусственный интеллект.Технология ИИ уже сейчас активно используется при диагностике COVID-19. Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов рассказал, что все исследования автоматически поступают в единую систему, затем искусственный интеллект обрабатывает данные, и врач-рентгенолог получает изображение с маркировкой описанием.База является уникальной и самой большой в мире. Например, в Калифорнийском университете находится 349 двухмерных КТ-снимков 216 пациентов. В московской базе хранятся трехмерные КТ-исследования.