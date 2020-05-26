Входящая в состав Renault румынская компания Dacia готовит замену семиместному компактвэну Renault/Dacia Lodgy, взамен которого появится кроссовер.

Входящая в состав Renault румынская компания Dacia готовит замену семиместному компактвэну Renault/Dacia Lodgy, взамен которого появится кроссовер.Компактвэн Renault/Dacia Lodgy в Европе "не пошел": к примеру, в 2019 году во Франции купили 6 627 Lodgy против почти 50 000 Duster, пишет французское издание L'argus. Поэтому в 2021 году компания распрощается с Lodgy и заменит его на 7-местный кроссовер, который могут показать уже весной 2021 года.Будущая кроссоверная модель длиной 4,5 м не будет внешне повторять Duster, а получит собственный дизайнерский стиль. За основу возьмут не бюджетную платформу В0, как у Lodgy, а "тележку" CMF-B альянса Renault-Nissan, на которой также построены европейские Clio и Captur.Впрочем, платформу эту ради удешевления упростят, поэтому будущий кроссовер, например, не сможет иметь некоторых "продвинутых" функций вроде автопилота 2 уровня, но вполне сможет иметь контроль "слепых" зон и положения в полосе. В салоне появится "планшет" медиасистемы, а сама система Media Nav будет заменена на более современный вариант.Компактвен Lodgy (на фото он во внедорожной версии Stepway) в России не продается, но у нас под маркой Renault доступен его более утилитарный собрат Dokker.Кроме того, новый кроссовер может стать первой гибридной моделью Dacia: для него адаптируют бензоэлектрическую силовую установку E-Tech от Clio. Предполагается, что она будет развивать 140 л.с., получит батарею на 1,2 кВт/час и пойдет в продажу примерно через 3-6 месяцев после остальных версий с бензиновыми моторами объемом 1 и 1,3 л, а также исполнения с дизелем 1,5 Blue dCi.