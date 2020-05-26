На Украине нет человека во власти, который бы искренне боролся за государственные интересы и государственную целостность страны. Об этом заявил в эфире программы 60 минут депутат Верховной рады от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Илья Кива.

На Украине нет человека во власти, который бы искренне боролся за государственные интересы и государственную целостность страны. Об этом заявил в эфире программы "60 минут" депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.Он считает, что Владимир Зеленский не в силах противостоять влиянию Запада. Давление на украинскую власть со стороны США будет расти. "Украинцы прекрасно понимают, что страна находится под внешним управлением со стороны Госдепа и группы Сороса, под которое попала в 2014 году. Госпереворот позволил американцам контролировать все процессы в нашей стране и разрушить не только государственность, но и экономику", — подчеркнул Илья Кива.По его мнению, с уходом Петра Порошенко американский контроль не ослаб, а даже вырос. Он отметил, что уголовное дело о государственной измене бывшего президента Украины ничем не закончится. "Скандал с Порошенко не выгоден американцам, поэтому пошумят-пошумят и потихоньку сольют всю эту историю в унитаз", — сыронизировал украинский нардеп. "Нет на Украине лидера, который мог бы достигать истины своей сильной позицией. Мы видим во власти марионеток и будем с этим бороться".Илья Кива подчеркнул, что единственная партия, которая борется за суверенитет и целостность Украины – это "Оппозиционная платформа — За жизнь". "Наше присутствие в Раде не позволяет полностью уничтожить независимость страны", — заявил Илья Кива. Он также отметил, что сила Украины в объединении со славянскими народами. "Наши взаимоотношения со славянскими народами – это наша сила, способная принести в страну мир, восстановить независимость и экономику".