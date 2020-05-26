Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег от использования антибактериального мыла. По его словам, использовать такое мыло следует только определенным категориям больных, остальным же подойдет и обычное.

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег от использования антибактериального мыла. По его словам, использовать такое мыло следует только определенным категориям больных, остальным же подойдет и обычное.По словам Мясникова, частое использование антибактериального мыла может привести к тому, что организм человека перестанет реагировать на антибиотики."Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам", – отметил врач.По его мнению, человечество уже "уничтожило такое изобретение, как антибиотики", начав широко их применять. В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач пояснил, что бактерии, против которых и направлены эти препараты, способны мутировать, и некоторые бактерии не просто перестают реагировать на антибиотики – они начинают использовать их как катализатор для размножения."От чего сегодня умирают больные с COVID-19 на вентиляторе (подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких – ред.)? От COVID? Нет. Они умирают от присоединения бактериальной инфекции, потому что в реанимации живут бактерии", – рассказал Мясников. По его словам, эти микроорганизмы живут в любой больнице и выживают несмотря на санитарную обработку."От туберкулеза умирает каждый год полтора миллиона человек, при том, что есть прививка и антибиотик. А они перестали действовать, потому что мы так же расплодили резистентность у туберкулеза, – пояснил врач. – Возвращается ситуация, когда, как сто лет назад, болезнь есть, а лекарства нет".Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала самый эффективный и доступный способ профилактики коронавируса: регулярное мытье рук обычным мылом.