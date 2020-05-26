Известный российский врач Александр Мясников призвал граждан отказаться от ежедневного использования антибактериального мыла. По мнению доктора, им следует пользоваться лишь в ..

Известный российский врач Александр Мясников призвал граждан отказаться от ежедневного использования антибактериального мыла. По мнению доктора, им следует пользоваться лишь в исключительных случаях.Мясников пояснил, что в таком мыле, как правило, содержатся антибиотики. И хотя бактерии погибают, они становятся более устойчивыми к таким средствам. Из-за этого в будущем справиться с ними будет сложнее.