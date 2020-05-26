Выход из самоизоляции приближается. Одних пугает стремительность этого приближения, а кто-то, напротив, уверен - засиделись. Что ждет переживших пандемию коронавируса и как перейти к обычной жизни без потерь мы обсуждаем с семейным аналитиком, психологом Екатериной Сивановой.

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила на днях вице-премьер Татьяна Голикова. Где-то уже отменили пропуска, в других регионах разрешили посещать городские бани. Пока, правда, on-line.Как бы то ни было, выход из самоизоляции приближается неотвратимо. Одних пугает стремительность этого приближения, а кто-то, напротив, считает, что и без того "засиделись". О том, что ждет переживших пандемию коронавируса и как перейти к обычной жизни без потерь мы говорим с известным семейным аналитиком, психологом Екатериной Сивановой.- Екатерина, не за горами время, когда люди выйдут из изоляции. Выйдут, конечно, в разном состоянии, но наверняка у тех, кто провел дома два месяца, есть и будут общие черты. К чему надо готовиться, что лучше знать (в первую очередь о себе) заранее?- Совершенно очевидно, что произошли необратимые процессы, и некоторые вещи уже никогда не вернутся, а мы никогда не станем прежними. И выходить из изоляции мы будем также как входили в нее, то есть опираясь на собственный опыт,. А он, безусловно, у всех разный. И чтобы вернуться без потерь к нормальной, обычной жизни, очень важно не торопиться возвращаться к ней. В детстве у всех нас был опыт условной изоляции. Например, долгого лежания в больнице. Хорошо помню, как меня выписывали однажды весной (я – астматик — лежала в больнице месяца три). Тебя выписали, ты выходишь на улицу, родители ведут тебя к машине или к автобусу, а ты смотришь на все вокруг... ты вроде как рад всему, но вместе с тем ты в полной растерянности.Потому что все по-другому. Ты приезжаешь домой: родители что-то вкусненькое приготовили — тебя все ждали. А ты отвык. Ты приходишь в школу, но и там все изменилось. И тогда ты замечаешь, что не надо никуда спешить: родители домашними делами не нагружают, учителя не спрашивают (от физкультуры освободили!), в музыкальной школе на занятиях хора петь не вызывают... Поэтому, мой личный опыт говорит, что именно сейчас очень важно замедлиться, не надо спешить "выходить к доске".- Вы говорите, что правильно выходить постепенно. Но кому-то уже сегодня-завтра, через три дня скажут: "Пора на работу". С одной стороны это счастье, что у тебя есть работа (многие потеряли ее), но если человек честно все время просидел в полной изоляции, ни с кем не общался, еду ему приносили бесконтактные курьеры, а тут приказ: "Выходи!" Это же какой страх.- О том и речь. Могу другую ассоциацию привести, когда возвращаешься во двор из пионерского лагеря, а там все изменилось. Или когда заходишь в море, вода сначала кажется очень холодной, а постоишь и начинаешь к ней привыкать. И потом ты можешь в этой воде два часа сидеть. "Нырять сейчас с головой" не надо. Понятно, что придется выйти на работу, но тебе все равно скажут не завтра выйти на работу, а послезавтра. Поэтому завтра ты можешь выйти на улицу и оглядеться. Это очень важно – дать себе привыкнуть к свежему воздуху, к движению транспорта. Очень важно не суетиться. Если обычно ты ходишь на работу быстро (а мы в Москве знаем, какой темп в нашем городе – все быстро, все очень энергично), надо дать себе возможность войти в этот поток, в этот темп. Иначе эта "мясорубка" тебя перемолотит. То есть необходимо учитывать свой жизненный опыт, вспоминать — а как это когда-то было у меня. Надо оглядеться, привыкнуть, дать себе возможность не спешить. А если спешить, то осознанноСовершенно очевидно, что сейчас очень важна физическая нагрузка. За период самоизоляции мы все отвыкли ходить. Мне в этом смысле повезло, я за городом с 15 марта, и как ходила свои 10 тысяч шагов, так я их и хожу. Но очень многие мои знакомые в лучшем случае имели возможность "искать" мусорку во дворе.- Я ходила за продуктами в магазин — 10 тысяч шагов крайне тяжело "находить".- Практически невозможно. И надо сказать, чтобы "находить" 10 тысяч, нужен ресурс, а многие этого ресурса лишились. Я съела за самоизоляцию столько мороженого, сколько за все свои 46 лет не съедала. Ела исключительно пломбир и поливала его клюквой, протертой сахаром "как в детстве", потому что важно мне было так себя утешить — поддержать (это я, конечно, потом уже поняла). Сейчас дело идет к снятию ограничений, и что вы думаете? Ем я мороженое? Нет! Я постепенно возвращаюсь к своим любимым салатам "из всего зеленого". Да и ходить я стала побольше, чем 10 тысяч — силы появились. Поэтому, важно возвращать физические упражнения по мере сил, решать задачи с возвращением к прежним (довирусным) привычкам необходимо отталкиваясь от того, есть ли у вас сейчас на это ресурс.Что еще очень важно понимать: в самоизоляции большинство из нас находилось в семьях. Пусть это два человека, но мы были в пространстве семьи — очень близко друг к другу. И у многих выработалась привычка быть вместе. Все эти месяцы психологи работали по тому как развести людей по разным углам, научить их договариваться.А сейчас, когда люди выйдут на прежние места работы или пойдут искать работу, они совершенно естественным образом очень отдалятся. Это как пружину сначала сжали, а потом разжали. Отдалятся муж и жена, дети, и родители. И подойти к этому надо осознанно. Не видеть трагедии "в расставании", а наоборот, дать возможность восстановить свои силы на расстоянии. Я очень переживаю за Егора (сын стал волонтером в красной зоне в больнице) и за то, чем он занимается, но я рада, что он начал по нам скучать. Я понимаю, что три недели он попросту приходил в себя от нашего "колхоза". И это тоже очень важно.И еще одна вещь, с моей точки зрения требует внимания. Мы должны понимать: то, что с нас снимают ограничения не значит, что вирус исчез. Он есть, а опасность существует. О себе заботиться надо, и надо наблюдать за собой. На днях соцсети облетел ролик как женщина не впускает в подъезд кого-то и кричит: "Вы без маски. Отойдите от меня!" Я сама была свидетелем как в аптеке кашлянул молодой человек, а у девушки рядом с ним случилась истерика. Она кричала: "Отойдите, вы меня заразите! Вам надо срочно в больницу!" Надо понимать, что у людей очень вырос страх быть зараженными. Это невидимая угроза — как радиация: ты не знаешь, что в какой момент с тобой происходит. А потом ты обнаруживаешь, что заболел. У любого страха внизу всегда много агрессии. И надо уметь не включаться в эту агрессию, уметь себя защищать. Но не кидаться с кулаками, а дистанцироваться, не умножая это зло. Тем более, что сейчас на белый свет выйдет очень много людей с паническими атаками.- Я как раз хотела у вас спросить, что делать, если вы осознаете, что у вас случилась паническая атака. Либо наоборот, вы стали ее свидетелем.- У меня в практике появились такие случаи, когда, жена переболела ковидом, муж и дети были в контакте. И муж получает положительный тест. У него нет симптоматики, но на фоне ожидания того, что вот-вот начнется страшное (а еще же страха нагнали, что все задыхаются внезапно и тут же умирают), у него развились панические атаки. При панической атаке человеку нужен человек. Такой, чтобы можно было дотронуться рукой. У меня есть клиентка с паническими атаками на эскалаторе, и мы с ней договорились, что она не стесняется и просит разрешения у стоящего рядом, потрогать его. Конечно в нынешних условиях это странно звучит, тем не менее во время панической атаки важен контакт. Даже глазами. Как психологи работают с паническими атаками? Они говорят клиенту: "Вот вам домашнее задание: носите с собой блокнотик с карандашом. Чувствуете – начинается, берете блокнот и начинаете записывать: "Что сейчас со мной происходит? А что я сейчас чувствую? Чувствую то. Чувствую это". Все надо "обналичить2, легализовать. Я сама не подвержена паническим атакам, но из-за астмы, для меня очень страшно задыхаться. Астматики (это же психосоматика) хорошо знают: достаточно обнаружить, что ты забыл дома ингалятор, и у тебя непременно начнется приступ. Однажды я стояла в пробке и обнаружила, что у меня нет лекарства. У меня тут же начался приступ: закрыты окна, замкнутое пространство. Но, поскольку я — психолог, я действую осознанно: мне плохо, значит мне надо на волю, к людям. Какие люди? Я на Варшавке. Остановила машину, включила аварийку, вышла из машины. Я просто стояла, и кто-то остановился, спросил — нужна ли помощь. Как только спросили, меня сразу отпустило, и я смогла доехать до аптеки и купить лекарство, хотя оно уже было не нужно.Я рассказываю, чтобы было понятно: очень важно установить контакт с кем-то. Если вы находитесь дома, и у вас началась паническая атака, звоните, пишите в facebook: "У меня начинается паническая атака". И вам всегда в комментариях напишут: "Дружище, держись! Мы всегда с тобой". Ну и, конечно, всем надо идти к хорошим психологам. Хорошие психологи есть, их много.- Можно идти и к психологу, и к хорошему психиатру. Но сейчас многие потеряли работу. То есть, денег на психолога у людей нет. Вернее, они не будут тратить на психолога отложенное на черный день — нет такой привычки. Что делать?- На весь апрель (когда всем совсем было туго) я существенно снизила цену. И многие мои коллеги тоже так поступили (хотя кто-то другой очень здорово зарабатывал). Когда ко мне обращаются за помощью, я говорю: "У меня такие условия, такая стоимость". Человек отвечает: "Спасибо", и я понимаю по интонации, что ему это не подходит. Тогда я предлагаю: "Слушайте, я понимаю, что 3 тысячи час онлайн – это для многих дорого. Хотите, я дам вам контакты моих коллег, которым я доверяю. Например, кто-то пишет диплом, и у него час стоит 1,5 тысячи, а кто-то берет еще меньше. Но это люди, которых я знаю". И многие мои клиенты такое практикуют. Они всегда могут у меня спросить, если что-то у них не заладится, и я даром поддержу своих коллег. И есть разные кризисные центры, можно туда обращаться.- То есть, если задаться целью, найти помощь можно?- Конечно, если задаться целью… Буквально вчера мне написала коллега: "Катя: дай мой контакт врачам, Егору. Я готова провести бесплатно 5 консультаций". И такое можно найти, было бы желание. Важно искать проверенные контакты.- Поняла. Изоляция кончится и для тех, кто переболел и для условно здоровых. Как вы предполагаете, будет разница в поведении этих людей? Стоит ориентироваться на болезнь или все люди разные и каждый будет выходить по-своему?- Конечно все люди разные, и все выходят по-своему. Кому-то мама в детстве дула на коленку и говорила: у собачки боли, у кошечки боли, а у Петеньки заживи, а другому мама говорила: хватит ныть, встал и пошел, не развалишься. Но даже эти люди будут выходить по-разному, исходя из того, что с каждым из них произошло за время изоляции. Я вижу опасность в другом. В нашем обществе возникают всякие шуточки-прибауточки: а, ты переболел, ты заразный. Сегодня буквально мне клиентка написала, они переболели всей семьей, и в рабочем чате над ними подшучивают.- И над больными детьми или ВИЧ-инфицированными могут посмеяться.- Да, у нас вообще все могут, у нас могут писать мне про то, что я не мать, а ехидна. Сначала сына в армию сдала, теперь в covid-корпус. Что я ищу способ, как избавиться от ребенка.Поэтому, если мы сейчас говорим о реакции общества, очень важно придерживаться базовых ценностей. Хотя, честно говоря , где-то в глубине души я завидую тем, кто переболел и выжил, потому что я понимаю, что этой заразой так или иначе все должны переболеть.- Так может быть мы переболели в скрытой форме.- Может. Мы очень тяжело болели в январе. Поэтому, выйдут все разными способами. Не знаю, чем будет отличаться выход переболевшего человека от здорового. Эта ситуация еще не изучена. И как вирус влияет на психику...- Но очевидно влияет.- На самом деле при любой тяжелой болезни (и вы это знаете лучше, чем я) очень здорово мозг встает на место. Моя близкая подруга Оксана Пушкина выписалась из ЦБК после covidа. Я с ней каждый день в контакте, я слышу ее голос, и я знаю, как ей было плохо. У нее с детства спортивная закалка (у Оксаны папа тренер), она выдрессированная в смысле самодисциплины, они свои 15 километров каждый день бегает по дорожке, поэтому она уже бодра и весела. Но при этом, совершенно очевидно, она потрясена эмоционально. Потому что она была уверена, что с ней "этого" не случится. А теперь "это" с ней случилось, она увидела ситуацию изнутри, и ее встряхнуло прилично. А люди, которые знают, что мы дружим, мне писали: "Пушкина реально болеет или это сейчас модно"? Это же новый тренд – переболел covidом – ты крутой.- Как только изоляция закончится, на улицах встретятся covid-диссиденты и те, кто жил по правилам. Можно ли предсказать появление агрессивной среды?- Она уже есть, мы о ней говорили выше. Единственный совет: не включаться . Я прошла эту школу в 14-м году на facebook, когда поняла, что говорить что-то по поводу Крыма и Украины совершенно бесполезно, и тогда я вообще перестала участвовать в обсуждении этой темы. Тоже самое сейчас, когда я слышу или читаю, что covid — это заговор, что вируса нет, что Путин во всем виноват... И что, я пойду на себе рубаху рвать и говорить: мой сын своими глазами все видит, своими руками трупы выносит? А смысл какой? Я пролистываю эти посты и внутри себя галочку ставлю — такой человек. Повторюсь, лучший способ не поддерживать агрессию – не включаться в нее.- Вы все правильно говорите, а что делать, если у меня характер такой, что я сначала делаю, а потом думаю: эх, хорошо было не включаться.- Если вам так легче — делайте. У нас у всех свои причуды. И вы же не думаете, я такой умной сразу стала?- Я даже могу быть теоретически умной, а практически не очень.- Практически у меня "падает забрало", когда кто-то что-то говорит о моих детях. На этом месте все. Конец...- Это до боли напоминает мне меня...- ...Но однажды я узнала, что пик эмоций заканчивается на 12-й минуте. А поскольку я жертва своего имиджа, я все-таки осознаю, что должна соответствовать. И когда кто-то мне написал, что разочарован, узнав, что мой православный сын курит, я засекла 12 минут. Все это время я злилась, скрипела зубами, мыла посуду... А через 12 минут мне не захотелось ничего этому человеку отвечать. И, поскольку он был мне совершенно недорог, я молча, безо всяких объяснений, его забанила. Потому что никто не имеет право ничего говорить о моих детях. А когда я совсем пришла в себя, я написала отдельный пост, что "если кто-нибудь когда-нибудь хоть пальцем"... По классике.- Тогда, наверно, последний вопрос. Сейчас огромное количество народа уже потеряло работу и еще потеряет. И найти себе место будет довольно сложно. Что бы вы могли посоветовать и рекомендовать как психолог?- Давайте я не как психолог скажу. Я же мать, я же жена, и мне уже много лет. Так вот, когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая. Знаете, я столько всего пережила с потерями работы моего мужа. Мы и голодали — прям голодали. Но мы через все прошли, потому что, во-первых, мы всегда были вместе, поддерживали друг друга, а, во-вторых, мы всегда знали, что Господь не оставит нас.Это то испытание, через которое надо пройти, и это даже где-то интересно, и можно открыть совершенно неожиданные стороны в себе и найти новые способы зарабатывания денег. Главное — не отказываться от возможностей, которые перед тобой открываются. Вы же, когда берете это интервью, зарабатываете. И я, когда с вами разговариваю, зарабатываю. Конечно, в первую очередь я делаю это для людей, но я и свое имя продвигаю. Это же возможность. Я могла бы сказать: ой, нет, лучше я консультацию проведу. Но время такое.Кроме того в нас генетически заложено: мы лучше живем, когда выживаем. В России очень плохо умеют жить в моменте, наслаждаться жизнью, радоваться. Мы выживаем. В нас Великая Отечественная война до сих пор во всех сидит. Поэтому, мне кажется, что очень многие справятся с этой ситуацией.А если кто чувствует, что не справляется, не надо бояться просить о помощи.