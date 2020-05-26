В понедельник, 25 мая, после продолжительной болезни скончался бывший нападающий московского хоккейного клуба Динамо Анатолий Иванович Белоножкин. Ему было 73 года.

В понедельник, 25 мая, после продолжительной болезни скончался бывший нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" Анатолий Иванович Белоножкин. Ему было 73 года."Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича, – сообщает пресс-служба столичной команды. – Динамовская семья понесла невосполнимую потерю. Скорбим…"Белоножкин защищал цвета москвичей с 1968 по 1977 год. В 251 игре забросил 77 шайб. В составе "бело-голубых" стал многократным призером чемпионатов страны и обладателем Кубка СССР. После окончания карьеры Анатолий Иванович принимал активное участие в жизни клуба.