Стартап XRSpace бывшего главы HTC Питера Чу анонсировал шлем виртуальной реальности с социально-ориентированным подходом
Стартап XRSpace, возглавляемый бывшим гендиректором компании HTC Питером Чу, анонсировал свой первый шлем виртуальной реальности - Mova. Новинка нацелена на очень массовый рынок: она будет отличаться доступной ценой, интуитивным и простым в освоении интерфейсом, а также социально-ориентированным подходом, понятным широкому кругу потребителей.
Чу, положивший начало VR-бизнесу HTC, ранее говорил, что имеющиеся на рынке гарнитуры виртуальной реальности чересчур сложны для простого обывателя и вызывают у него чувство одиночества. Изменить ситуацию призван новый проект "самой маленькой и легкой" автономной VR-гарнитуры XRSpace Mova.
Слова топ-менеджера недалеки от истины. Как отмечают авторы Engadget, ознакомившиеся с прототипом Mova еще в феврале, устройство скорее напоминает лыжные очки с двумя выступающими камерами и выглядит примерно в два раза меньше, чем Vive Focus от HTC. Весит прибор 470 граммов - заметно меньше Oculus Quest (571 г.) и Focus (695 г.).
Внутри установлены процессор Qualcomm Snapdragon 845 (в Focus и Quest - более мощный 835-й), 6 гигабайт оперативной памяти, батарея емкостью 4600 мАч (у Quest - на 3648 мАч) и 5G-модуль для подключения к сетям 5-го поколения. В роли экрана выступает панель с разрешением 2880х1440 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Диагональ и угол обзора дисплея не раскрываются, но из-за компактного размера плотность пикселей будет очень высокой - 702 штуки на дюйм.
В коробку с устройством положат один контроллер для игр (заявлена поддержка аркады Angry Birds, симулятора рыбалки Bait!, шутера A-10, мини-гольфа Cloudlands 2 и других), однако основным способом управления будут служить жесты рук. За счет этого людям, далеким от VR-технологий, будет проще освоиться в виртуальном пространстве.
По словам Чу, его компания делает больший акцент на взаимодействие между людьми, чем на игры. Используя привычные им жесты, пользователи могут жать друг другу руки, бить кулаком по столу и произносить тосты со стаканом. Виртуальные объекты можно брать и кидать - например, можно будет метать дротики вместе с друзьями, которые в реальной жизни находятся на удалении сотен километров.
Внешние камеры Mova способны отслеживать объекты вокруг человека, включая его ноги, что позволит играть в футбол и другие активные игры. Внутри пространств - они называются Manova - можно будет встречаться с членами семьи в виртуальных домах, коллегами по работе в конференц-залах или друзьями в кинотеатрах. Помимо этого, пользователи смогут участвовать в общественных мероприятиях вместе с любыми другими владельцами Mova - например, на виртуальных занятиях йогой, танцами или медитацией.
В продажу XRSpace поступит к третьему кварталу года. В США новую VR-гарнитуру можно будет купить за $599.