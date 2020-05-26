Стартап XRSpace бывшего главы HTC Питера Чу анонсировал шлем виртуальной реальности с социально-ориентированным подходом

Стартап XRSpace, возглавляемый бывшим гендиректором компании HTC Питером Чу, анонсировал свой первый шлем виртуальной реальности - Mova. Новинка нацелена на очень массовый рынок: она будет отличаться доступной ценой, интуитивным и простым в освоении интерфейсом, а также социально-ориентированным подходом, понятным широкому кругу потребителей.Чу, положивший начало VR-бизнесу HTC, ранее говорил, что имеющиеся на рынке гарнитуры виртуальной реальности чересчур сложны для простого обывателя и вызывают у него чувство одиночества. Изменить ситуацию призван новый проект "самой маленькой и легкой" автономной VR-гарнитуры XRSpace Mova.Слова топ-менеджера недалеки от истины. Как отмечают авторы Engadget, ознакомившиеся с прототипом Mova еще в феврале, устройство скорее напоминает лыжные очки с двумя выступающими камерами и выглядит примерно в два раза меньше, чем Vive Focus от HTC. Весит прибор 470 граммов - заметно меньше Oculus Quest (571 г.) и Focus (695 г.).Внутри установлены процессор Qualcomm Snapdragon 845 (в Focus и Quest - более мощный 835-й), 6 гигабайт оперативной памяти, батарея емкостью 4600 мАч (у Quest - на 3648 мАч) и 5G-модуль для подключения к сетям 5-го поколения. В роли экрана выступает панель с разрешением 2880х1440 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Диагональ и угол обзора дисплея не раскрываются, но из-за компактного размера плотность пикселей будет очень высокой - 702 штуки на дюйм.В коробку с устройством положат один контроллер для игр (заявлена поддержка аркады Angry Birds, симулятора рыбалки Bait!, шутера A-10, мини-гольфа Cloudlands 2 и других), однако основным способом управления будут служить жесты рук. За счет этого людям, далеким от VR-технологий, будет проще освоиться в виртуальном пространстве.По словам Чу, его компания делает больший акцент на взаимодействие между людьми, чем на игры. Используя привычные им жесты, пользователи могут жать друг другу руки, бить кулаком по столу и произносить тосты со стаканом. Виртуальные объекты можно брать и кидать - например, можно будет метать дротики вместе с друзьями, которые в реальной жизни находятся на удалении сотен километров.Внешние камеры Mova способны отслеживать объекты вокруг человека, включая его ноги, что позволит играть в футбол и другие активные игры. Внутри пространств - они называются Manova - можно будет встречаться с членами семьи в виртуальных домах, коллегами по работе в конференц-залах или друзьями в кинотеатрах. Помимо этого, пользователи смогут участвовать в общественных мероприятиях вместе с любыми другими владельцами Mova - например, на виртуальных занятиях йогой, танцами или медитацией.В продажу XRSpace поступит к третьему кварталу года. В США новую VR-гарнитуру можно будет купить за $599.