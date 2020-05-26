Агентство Национальные кредитные рейтинги оценивает потенциальное падение глобального спроса на нефть в 9-15%. При этом выручка России от экспорта черного золота и его производных может упасть на 50-60% по итогам года.

Агентство "Национальные кредитные рейтинги" оценивает потенциальное падение глобального спроса на нефть в 9-15%. При этом выручка России от экспорта "черного золота" и его производных может упасть на 50-60% по итогам года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на обзор НКР, показатель может снизиться до $75-95 миллиардов.Базовый сценарий агентства предполагает падение среднегодового спроса на нефть на 9-10% до примерно 91 миллиона баррелей в сутки. В данном варианте эксперты предусматривают, что уже в июне крупнейшие страны мира начнут постепенно снимать ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом, что предполагает и постепенный рост спроса на нефтепродукты. При этом на докризисные уровни спрос вернется к 2022 году.Такой сценарий предполагает, что во второй половине текущего года нефть марки Brent будет стоит $35-40 за баррель, а в 2021 году планка поднимется до $37-52 за бочку. Выручка же России как экспортера нефти и нефтепродуктов в таком случае в 2020 году составит $95 миллиардов, а в 2021 году – $100 миллиардов.Негативный сценарий от НКР (в него заложены новые волны пандемии и продление карантинных мер) предполагает снижение спроса на нефть в этом году на 14-15% до 86 миллионов баррелей в сутки. Цены будут держаться на уровне $33 за бочку в текущем году и $35 – в следующем.Эксперты отмечают, что низкие цены на нефть отрицательно скажутся на уровне капзатрат в глобальной нефтяной отрасли, что в среднесрочной перспективе может привести к снижению добычи в отдельных странах.