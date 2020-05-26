26.05.2020

2020-05-26 09:30:04

Еще 57 новых случаев коронавируса выявили во Владимирской области

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 26 мая 2020 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (20 сл в г. Владимире, 12 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. Александровском, 4 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Муромском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в Киржачском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2379 случаев заболевания (492 сл. в г. Владимире, 355 сл. в Петушинском, 325 сл. в Гусь-Хрустальном, 216 сл. в Александровском, 209 сл. о. Муром, 200 сл. в Ковровском, 106 сл. в Кольчугинском, 77 сл. в Собинском, 73 сл. в Судогодском, 61 сл. в Киржачском, 60 сл. в Вязниках, 59 сл. в Юрьев-Польском, 39 сл. в Камешковском, 38 сл. в Меленковском, 31 сл. в Суздальском, 24 сл. в г. Радужном, 8 сл. в Селивановском, 6 сл. в Гороховецком). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.